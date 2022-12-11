İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucuyu sigara kağıdına saklamış

Kayseri’de Güven Timleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahsın üzerinden sigara kağıdına saklanmış halde 2.

Kayseri'de Güven Timleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahsın üzerinden sigara kağıdına saklanmış halde 2.62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde okul önünde beklemeyen H.K.'yı şüphe üzerine durdurdu. ekipler tarafından yapılan aramalarda H.K.'nın üzerinden sigara kağıdı içerisine saklanmış halde 2.62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


H.K. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.