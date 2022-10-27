Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı ise sigara paketlerinden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde narkotik ekiplerinin kentteki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmı sigara paketi içerisinden çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.