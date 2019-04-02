Uyuşturucuyu torpidoya gizledi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri'ye uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İran uyruklu R.H. (46) yakalandı. R.H.'nin kullandığı aracı arayan ekipler, torpido kısmına gizlenmiş vaziyette 171 gram gelen eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan R.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.