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Uyuşturucuyu vücuduna sararak getiren kadın Narkotik Polisi tarafından gözaltına alındı

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda,140 gram metamfetamin maddesini vücuduna sararak Kayseri’ye getiren zehir taciri kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda,140 gram metamfetamin maddesini vücuduna sararak Kayseri'ye getiren zehir taciri kadın yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, G.T. isimli kadının doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi altındı. Alınan bilgi doğrultusunda Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri-Malatya karayolunda operasyon yaptı.


Yapılan operasyonda G.T. isimli kadının vücuduna sarılı vaziyette 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan G.T. hakkında işlem başlatıldı.

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