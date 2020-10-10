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Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı

Kayseri’de uzaklaştırma kararına uymayan şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı.

Kayseri'de uzaklaştırma kararına uymayan şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Ç. (45), eşiyle beraber yaşadığı eve geldi. Burada eşi N.K. (55) ile tartışan M.Ç., yanında getirdiği benzini eve döktü. Eşinin polisi aradığını gören M.Ç., evi yakamadan kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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