Uzaktan eğitimde öğrenciler televizyon başına geçti

Öğrenciler ilk ders için televizyon karşısına geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından 8 milyonu aşkın öğrenci için eğitim EBA TV üzerinden başladı. İlk ders için milyonlarca öğrenci ekran karşısına geçti. Kayseri'de de uzaktan eğitim alan ilköğretim okulu öğrencileri ekran karşısına geçerek derse başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından anlatılan dersler EBA TV'de anlatılacak.