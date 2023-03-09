Üzerine araç sürdükleri şahsı önce bıçaklayıp sonra darp ettiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 şahsın bir kişiyi darp ederek bıçakladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilleri ile mahalleye gelen 2 şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırımda bekleyen şahsın üzerine otomobili sürdü. Daha sonra araçtan inen sürücü, kaldırımda bekleyen adamı defalarca bıçaklarken, yanında gelen şahısla beraber, aldığı bıçak darbeleri ile yere düşen adamı darp etmeye devam etti.

Çevredeki esnafların araya girmesi ile kavga ayrılırken, adamı bıçaklayan 2 kişi de hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek uzaklaştı. Meydana gelen olay da bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.