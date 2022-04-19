İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P., apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaşanan feci olayda güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.