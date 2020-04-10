Uzm. Dr. Duygu Horoz, "Sis yuvanızın tadını çıkarın biz sizler için 24 saat iş başındayız"

Dr. Duygu Horoz, kişinin kendisini sağlıklı hissetmesinin virüsü taşımadığı anlamına gelmediğini belirterek, "Sizler evinizin, yuvanızın, ailenizin, çocuklarınızın tadını çıkarın, birlikte olmanın keyfine varın. Biz sağlık çalışanları sizler için 24 saat iş başındayız. Sizler evlerinizde oturun ki bizler de evlerimize gidebilelim" dedi.

"Çin'de başlayıp tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günden itibaren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak üzerimize düşen tüm görevleri layığıyla yapmak için 24 saat görev başındayız" diyen Dr. Duygu Horoz, "Ülkemizde ve şehrimizde ilk vakamızın ortaya çıktığı günden beri hepimizin sağlığını korumak için çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Uzm. Dr. Duygu Horoz, "Hasta olan bir kişinin, eğer bazı kurallara dikkat etmezse onlarca kişiye bu hastalığı bulaştırabileceği göz önüne alındığında kurallara uymanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Kişinin kendisi sağlıklı görünmesi virüsü taşımadığı anlamına gelmez. Kendisi virüsten etkilenmez ama onlarca kişinin hayatına mal olabilir. Tarama çalışmalarımız hastalığın ne kadar kolay ve hızlı yayıldığını hepimize gösterdi" diyerek şu bilgileri verdi:

"Alacağımız hiçbir önlem sosyal izolasyon kadar etkili değildir. Virüs gücünü temas ortamından almaktadır. Virüse bu fırsatı tanımamak için sosyal izolasyon kurallarına uymalıyız. Unutmayın siz geziyorsunuz virüs gezmiyor.

Başlangıçtan bu yana vakalarımızın temas ettiği bireylere ulaşarak ve çok ayrıntılı şekilde sorgulayarak bulaş kaynağına ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda insanların birbirleriyle yakın temasta olmalarının, komşu, iş arkadaşı, akraba temaslarının bulaşmada ne kadar etkin olduğunu bizzat gördük. Görüştüğümüz tüm kişiler birbirleriyle yakın temasta olan, yurt dışından gelenler ile veya pozitif vakalarla sarılıp kucaklaşan, aynı ortamda bulunan insanlardı. Hareketliliğimizi ne kadar kısıtlarsak bulaşmaya o kadar engel olacağız. İçinde bulunduğumuz durum küresel bir durum ve bu durumdan ülkemiz çapında insanlarımızın duyarlılığı sayesinde en az zararla çıkmayı umuyoruz. Bu durumda biz sağlık çalışanları kadar sizlere de görevler düşmekte. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun önerilerini ayrı ayrı dikkate alıp özenli davranırsak milletçe kendimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve dolayısıyla geleceğimizi kurtaracağız."

Uzm. Dr. Horoz, son olarak şu ifadelerde bulundu:

"Temas halinde olmamak, araya mesafe koymak, hepimizi ilgilendiren ciddi sorunlar oluşmasına engel olacaktır. Her gün vaka ve ölüm sayıları açıklandığında eminiz ki üzülmeyen, oturup şöyle bir düşünmeyen, etkilenmeyen yoktur. Sizler evinizin, yuvanızın, ailenizin, çocuklarınızın tadını çıkarın, birlikte olmanın keyfine varın. Biz sağlık çalışanları sizler için 24 saat iş başındayız. Sizler evlerinizde oturun ki bizler de evlerimize gidebilelim."