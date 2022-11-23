Uzmanından 'akılcı ilaç kullanımı' uyarısı

Akılcı ilaç kullanımının tanımını yapan Toker, “Akılcı İlaç Kullanımı, kişinin kendi tanısına yönelik ve kişisel özelliklerine yönelik doğru ilacı doğru şekilde kullanması demektir. Akılcı ilaç kullanımı stratejileri, toplum sağlığı ve halk çıkarları açısından önemlidir. Dünya genelinde çok fazla gereksiz ilaç kullanımı ve yanlış ilaç kullanımı sonucu oluşan etkilerden dolayı ciddi mali problemler mevcuttur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı ise kişinin gereksiz yere ve yanlış şekilde ilaç kullanması, doktorun herhangi bir değerlendirmesi olmadan ilaç başlaması, antibiyotik, vitamin, gıda takviyesi ve buna benzer takviyeleri uygunsuz şekilde kullanması olarak tanımlanabilir. Dünya geneline baktığımızda en çok satılan ilaçlar genellikle kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklar üzerine olan ilaçlarken ülkemizde ise en çok satışta olan ilaçlar, antibiyotik, ağrı kesici, soğuk algınlığı ve vitamin ilaçlarıdır. Bu gereksiz antibiyotik kullanımı ülkemizdeki en yanlış ilaç kullanımına örnektir” dedi.

Toplumda oluşan antibiyotik direncinin, hastaların tedavi süreçleri ve tedavi maliyetleri üzerinde ciddi etkileri olduğuna da değinen Toker, “Maalesef toplumumuzda her türlü enfeksiyon hastalığına karşı antibiyotik kullanılması gibi yaygın bir öngörü vardır. Basit hastalıklarda kullanılan bu antibiyotikler, maalesef toplumda ciddi bir antibiyotik direncinin ortaya çıkmasına sebep olmakta. Bu toplumu tehdit eden bir durumdur. Bakteriler antibiyotiğe karşı bu direnci geliştirdikten sonra kendi içlerinde diğer bakteriler üzerinde de bunu devam ettirdikleri için kişi herhangi bir ilaç almasa dahi toplumdan kazanılan bu antibiyotik direnci nedeniyle tedavi sırasında çeşitli problemler yaşanmasına sebep olmakta. Bu hem hastanede yatış sürelerini uzatmakta hem de tedavi maliyetlerini yükseltmektedir. Hatta yeni tedavilere bile sonuç almadığımız ve ölümle karşılaştığımız dirençli enfeksiyonlarda mevcut.

Antibiyotik kullanımı ya da Akılcı İlaç Kullanımında kişilerin kesinlikle herhangi bir doktor önerisi olmadan, kendi kendine komşusu veya eşine iyi gelen bir ilacı bilinçsizce tüketmemesi gerekiyor. İlaçları doktor reçetesiyle eczaneden temin ederek doktorumuzun önerdiği sürece uygun şekilde kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir hap yutularak içilecekse, onu ezmek, suya karıştırmak ya da bir kapsülü açıp da toz halinde tüketmek ilacın etki spektrumunun değişmesine neden olur ve bu durumda ilacı gereksiz yere kullanmış oluruz. Ayrıca ilaçların muhafaza yerleri, muhafaza edilecek sıcaklıkları önemli. Açılmış, son kullanım tarihi geçmiş ilaçları kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Bunun dışında internet ya da satış danışmanları aracılığı ile satılan bitkisel ürünler takviye ürünler kesinlikle doktora danışılmadan kullanılmamalı. Bu bitkisel takviyelerin hiçbiri tam olarak masum değil. Biz bunları sağlığımız için kullanacağız derken, farklı yan etkilerle karşılaşabiliriz. Kişilerin kendi sağlıkları ve toplumdaki diğer tedavilerin sağlığı açısından, akılcı antibiyotik, akılcı ilaç kullanımına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.