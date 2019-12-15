Uzmanından araç sürüş teknikleri

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Paramedik Ümit Öztürk, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımızın da kış lastikleri ile hazır olması gerekir. Araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, eksik bakımlı, freni tutmayan bir araçla yola çıkmamalarını tavsiye ederim" dedi.

112'de 13 yıldır görev yapan ve aynı zamanda Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Koordinatörlüğünde bölge koordinatörlüğü yapan Ümit Bozkurt, sürüş teknikleri konusunda bilgiler verdi. Seyir halindeyken bisiklet, yaya çıktığında ani manevralar yapmayı, dar alanlardan çıkabilmeyi, araçta uygun hızlanma sürelerini yapabilme gibi eğitimler verdiklerini kaydeden Bozkurt, "Ambulans sürüş teknikleri eğitimi dediğimiz zaman bizim hastalara kısa sürede gitmemize yarayan, ileri sürüş tekniklerini de içine kapsayan, güvenli bir şekilde hastaneye hasta naklini yapmak, hasta ve yaralıya anında ve hızlı gidebilmek için gerekli olan eğitimlerimizdir. Ambulans sürüş teknikleri eğitimimiz bizim bir gün teorik, 3 gün de uygulamalı olarak devam etmektedir. Biz bu eğitimlerde ileri sürüş teknikleri ile önümüze bir bisiklet, bir yaya çıktığında ani manevralar yapmayı, dar alanlardan çıkabilmeyi, araçta uygun hızlanma sürelerini yapabilmeyi gibi bu tür eğitimler vermekteyiz. Aynı zamanda kışın kar lastiklerinin takılı olması, nasıl takıldığını, kışın kar zincirlerinin takılı olup olmaması, bu yönde nasıl takılacağının bilgilerini vermekteyiz ve sürücülerimize öğretmekteyiz. Bizim ambulans sürüş teknikleri eğitimimizde olması gereken güvenli sürüş vardır" dedi.

"Vatandaşlardan yardımcı olmalarını istiyoruz"

Vatandaşlardan ambulansa yol vermeleri konusunda daha duyarlı olmalarını beklediklerini dile getiren Bozkurt, "Bu güvenli sürüşün eğitimini veriyoruz ama bunu vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yaşama yol ver şeklinde. Bize şu şekilde tepkiler geliyor. Ambulansın önünde 3 kişi var, arkada hasta yok siren açıyorsunuz. Ama vatandaşlarımız şunu unutuyorlar ki biz bu vakalara giderken mecbur siren açmak zorundayız. Evet doğrudur personelimiz önde siren açık olabilir ama hastaya gittiğimizi düşünerekten bize trafikte daha fazla yol vermelerini istiyoruz. Biz Kayseri olarak kaza oranında iyi durumdayız. Başta İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli, başkanlarımız, başkan yardımcılarımız ve Başhekimimiz Figen Gürbeden ambulans kontrollerimizi düzenli olarak yapılmaktadır. Düzenli ve üst model araçlara binmekteyiz. Aldığımız eğitim sayesinde de kaza risklerini hasta ve yaralı açısından en aza indirmeye büyük bir oranda gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış aylarına girilmesi nedeniyle vatandaşlara da uyarılarda bulunan Ümit Bozkurt, "Vatandaşlarımızın araçlarında kesinlikle kış lastiklerinin olmasını öneririm bir ambulans sürücüsü olarak. Mesela biz kar yağışı başlamadan 15-20 gün önce kış lastiklerimizi takıyoruz. Aynı şekilde vatandaşlarımızın da kış lastikleri ile hazır olması gerekir. Yüksek rakımlı yerlerde yolculuk edeceklerin de kesinlikle yanında kar lastiklerini bulundurmalarını tavsiye derim. Araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ederim. Kışın eksik bakımlı, freni tutmayan bir araçla yola çıkmamalarını isterim. Aksi takdirde vatandaşımız yolda kalabiliyor, 112'yi aramak zorunda kalabiliyorlar. Hipotermi dediğimiz üşümeden dolayı, donmadan dolayı aramak zorunda kalıyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın kış aylarına girmeden araçlarının bakımlarını yaptırmalarını ve kar lastiklerini takmalarını, kar zincirlerini de yanında bulundurmalarını tavsiye derim" diye konuştu.