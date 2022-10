Uzmanından soğuk havalarda ‘enerji verimliliği' uyarıları

Bakımların tasarruf konusunda önemli bir konu haline geldiğini söyleyen Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “Son zamanlarda yakıt fiyatlarını göz önünde bulundurursak artık büyük tasarruf etmemiz gereken bir konu haline geldi bakımlar. Hem ülke hem de şahsi olarak baktığımızda enerji tasarrufu çok büyük önem arz ediyor. Bunu da evde kullanacağımız basit yöntemlerle gerek bireysel gerek merkezi sistemlerde çok güzel tasarruf edebiliriz. Bunların da en başında kombi ve kazan bakımlarının yetkili firmalarca her yıl mutlaka yapılması gerektiği geliyor. Çünkü gaz yakan cihazların özellikle baca çekişi, devir daim pompalarının bakımları yapıldığı zaman, çok daha verimli çalışabilecek duruma geliyor bu cihazlar. Yine özellikle bina izolasyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu iş artarak devam ediyor ama bir an önce daha da yaygınlaşması gerekiyor. Çünkü bir bina izolasyonu nereden baksanız yüzde 25-30 civarında enerji verimliliğini sağlayacaktır. Bu izolasyonların da bir an evvel olmayan binalara yaptırılması gerekiyor. Sadece bina için değil, pencere ve kapı izolasyonları da yaklaşık yüzde 10 civarında bir tasarruf sağlamakta. Pencerelerimizin ve kapılarımızın da izolasyonlarının yapılması gerekiyor” dedi.

Varol, yanlış bilinen uygulamaların enerji tasarrufundan çok sarfiyatı arttırdığını söyleyerek, “Bir de yanlış bilinen konular var. Mesela kombi veya kazanı kapatıp, kullanacağımız zaman 3-5 saat sonra yeniden çalıştırmak gibi yanlış bilinen ve yanlış yapılan bir uygulama var. Kombi ve kazan gibi gaz yakıcı cihazların kapatılıp tekrar açılması enerji verimliliği sağlamadığı gibi, enerjinin daha fazla tüketilmesini sağlıyor. En düşük dereceler hangisiyse kullanmadığımız ya da ihtiyaç duymadığımızda o seviyelere getirip, birkaç saat sonra tekrar istediğimiz konfor sıcaklığına getirmemiz gerekiyor. Bu da daha verimli çalışmasını sağlıyor. Yine radyatörlerin önüne koyulan kanepe ya da perdelerin önüne gelmesi gibi olaylar da enerji sarfiyatını arttıran sebeplerdir. Bunun yerine verimliliği arttıracak radyatör ve duvar arasında ısı yalıtım levhaları kullanılarak verimliliği daha çok arttırabiliriz. Radyatörlerde termostatik vana kullanarak, insan sağlığına en uygun olan sıcaklığa oda sıcaklığını ayarlamak enerji verimliliğini arttırdığı gibi, insan sağlığını da korumuş olacaktır. Bunlarla beraber yine ortamın nemli tutulması ve kullanılan suyun sıcaklığını da çok fazla ısıtmadan kullanmamız gerekiyor. Bunlar enerji verimliliğini arttıracak konular diyebiliriz” ifadelerini kullandı.