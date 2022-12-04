Uzmanından uyarı: “Altında yatırımın tam zamanı”

Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2 bin TL'nin üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyerek, vatandaşları altına yatırım yapmaya davet etti.

2021 yılı ile 2022 yılı arasında altında meydana gelen artışı değerlendiren sarraf Bayram Erdoğan, altının yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Gram altının geçen yıl aralık ayında 750 TL olduğunu söyleyen Erdoğan, “2021 yılı sonu itibarıyla altın 750 TL seviyelerinde seyrediyordu. Altın fiyatı şu anda ise bin 60 TL. Tam 1 yıl içerisinde altının artış oranı yüzde 40'dır. Yani 750 TL'lerden bin 60 bandına kadar çıkmıştır. Doları değerlendirdiğimizde 2021 yılı sonu itibarıyla dolar fiyatı 14 TL bandındaydı. Şu an için ise 18 TL bandında seyretmektedir. Dolarda da ortalama olarak yüzde 33'lük bir artış söz konusu. Euro 2021 yılının 12'inci ayı itibarıyla 15 TL bandında seyrederken, şu anda 19 TL bandında seyri var. Yani euroda da yüzde 24'lük bir artış var. Yine baktığımız zaman altın yatırımcısına para kazandırdı. 2022 yılında malum bilindiği üzere dünyadaki tedarik zincirlerinin kırılması ve ayrıca Amerikan Merkez Bankası FED'in doları merkeze çekmek suretiyle faizleri yükselterek, doları kıymetlendirme çabalarından dolayı uluslararası piyasada ons fiyatı 2022 yılı içerisinde aynı seyretmiştir. 2022 yılı başı itibarıyla bin 750 seviyelerinde başlayan ons fiyatımız, 2022 yılı içerisinde 2 bin 50 bandına yükselmiş ve sonrasında tekrardan bin 750 bandına düşmüştür. Bu şu demektir ki normal şartlar altında dünyada genel beklenti itibarıyla 2 bin 50 seviyelerine çıkması gerekirken, şu anda bin 760 seviyelerindedir” şeklinde konuştu.

“2023 yılı ilk çeyreğinde gram altın bin 300 TL'yi görecek”

En güvenli yatırım aracının altın olduğunu belirten Bayram Erdoğan, 2023 yılı ilk çeyreğinde gram altının bin 300 TL'ye ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Finans takipçilerinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak şöyle bir tüyo verebiliriz. 2023 yılının ilk çeyreğinde ons fiyatının 2 binlere kadar çıkacağı bekleniyor. Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işarette bulunuyor. Dolayısı ile altın yine güvenilir liman. Eğer 2023 yılı içerisinde ons fiyatımız 2 bin 50 seviyelerine kadar ulaşırsa gram altın bin 250 ile bin 300 TL bandına gelecek. Buradan da çeyrek altını 2 bin ile 2 bin 50 TL çevresinde görmemiz mümkün. Türkiye'de dolarla alakalı genel bir artış beklemiyoruz. İnşallah da olmaz. Genelde küçük küçük artmasını bekliyoruz. Yine euro bazında çok afaki şekilde bir artış beklentisi yok. Genel anlamda uzmanlarda da böyle bir beklenti var. Biz de bunu böyle görüyoruz. Halkımıza da hemen acilen bozdurmak zorunda olmadıkları bir paraları varsa mutlaka altın alsınlar” diye konuştu.