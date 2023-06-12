Uzmanından uyarı: “Hayvanların tükettiği mantarlar zehirli değildir gibi bir yaklaşıma girmek yanlıştır”

Hayvanlar zehirlenmiyor diye biz de zehirlenmeyiz diyemeyiz” dedi.

Mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyaran ve dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgiler veren TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Ergül Türkarslan, mantarın birbirine ne kadar az temas ederse o kadar geç sürede bozulacağını söyledi. En sık tüketilen kültür mantarını satın alırken, şapkasının geniş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Türkarslan, “En sık tüketilen kültür mantarını satın alırken, şapkasının geniş olması dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesidir. Alt kısmındaki kahverengi lifleri göstermeyen mantarlar daha sıkı ve daha taze oluyor. Mantar kahverengi lifleri gösteriyorsa biraz daha bayat diyebiliriz. Mantar satın alırken, buruşmuş ve solgun olanlardan uzak durmalıyız. Mantarı mutlaka buz dolabında hatta mümkünse bir kese kağıdı içerisinde muhafaza etmeliyiz. Mantarlar birbirlerine ne kadar az temas ederlerse, o kadar geç bozulurlar. Bozulmayı engellemek için mantarı bir kağıt havluya sarabiliriz. Mantar içerisinde bulunduğu ortamın kokusunu çekerek, içlerine hapsederler. Bu nedenler yoğun kokulu yerlerde muhafaza etmemiz lazım. Mantarların yüzeyi lezzetli ve besin değerleri yüksek olduğu için kabuklarının soyulmasını önermiyoruz. Mantarlar toplandıktan sonra kolayca kararır ve renkleri matlaşır. Bunu engellemek için de su dolu bir kaba limon damlatarak, mantarları o suyun içerisinde bir süre bekletebiliriz. Böylelikle kararmayı önlemiş oluruz. Mantarları alüminyum bir tencerede pişirmemiz lazım. Bu nitelikteki tencereler mantarların renginin kararmasına neden olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hayvanlar tüketiyor diye bizde zehirlenmeyiz diyemeyiz”

Toplumda oluşan, ‘hayvanlar yiyorsa zehirli değildir' düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Türkarslan, “Ülkemizde özellikle dağlık bölgelerde birçok mantar çeşidi bulunmaktadır. Mantarın zehirli olup, olmadığını belirleyen bir yöntem yoktur. Ancak kültür mantarı dışındaki mantarların tüketilmesini önermiyoruz ve riskli olarak görüyoruz. Hayvanların yemiş olduğu mantarlar tüketilir gibi bir yaklaşıma girmek doğru değildir. Hayvanlar tüketiyor diye bizde zehirlenmeyiz diyemeyiz. Marketlerde satılan her türlü mantarda kültür mantarına dahildir. Eğer ambalajında yırtılma, bozulma varsa bu mantarlarda da risk vardır. Bu nedenle marketlerdeki ambalajı bozulmuş mantarları da tüketmeyi önermiyoruz ve riskli görüyoruz. Mantarın yenmesinden 2 saat sonra zehirlenme belirtileri ortaya çıkacaktır. Mantar zehirlenmesi konusunda, sersemlik, uykuya meyil verme, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme göz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda bir metal tadı, bulantı ve terleme gibi durumlar gözükecektir. Hiç zaman kaybetmeden acil müdahale gerekmektedir” diye konuştu.