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Üzüm ailesi avukatı: “Suçlunun yakalanması an meselesi”

Kayseri’de bir trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve Gürcistan’a kaçtığı tespit edilen, 548 gündür firari sanık hakkında çıkarılan yurt dışı yakalama kararı, Üzüm ailesini memnun etti.

Kayseri'de bir trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen, 548 gündür firari sanık hakkında çıkarılan yurt dışı yakalama kararı, Üzüm ailesini memnun etti. Şikayetçi Üzüm ailesinin avukatı, “Suçlunun yakalanması an meselesidir” dedi.


25 Mart 2018'de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen ve olaydan 2 gün sonra Gürcistan'a kaçan firari sanık Adnan Özdemir hakkında, yargılandığı Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurt dışı yakalama kararı çıkarıldı.


“En üst yakalama, arama sistemi devreye girmiştir”


Duruşma sonrası Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan şikayetçi Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, “Yapılan yargılama sonrası çabalarımızın karşılığını bulduk. 7 kişinin katili olan, elini kolunu sallayarak Gürcistan'a giden, bildiğimiz kadarıyla hayatına orada devam eden o kişi ile ilgili yurt dışında yakalama kararı çıkarıldı. Bize bu süreçte destek olan, konuyu meclise taşıyan vekillerimize, Adalet Bakanlığı'na ve hukukun gerçek temsilcileri mahkememize ve mahkeme başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize göre en üst yakalama, arama sistemi devreye girmiştir. Suçlunun yakalanması an meselesidir. İnşallah bundan sonra rahat gezemeyecek” diye konuştu.


Hayatını kaybedenlerden Mehmet Üzüm'ün kardeşi Ahmet Üzüm ise devletin adaletine güvendiklerini, devletin sonuna kadar peşinde olacağına inandıklarını söyledi.


“Ciğerlerimize hançer saplanıyor”


Hayatını kaybedenlerin amca çocukları olan Rüştü Üzüm de, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da gerekli alakayı gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Devletimiz gereğini yapacak. Her mahkemenin ertelenmesinde, her defasında gelip gitmemizde ciğerlerimize hançer saplanıyor” dedi.


Mahkeme heyeti, firari sanık Adnan Özdemir hakkında yurt dışı yakalama kararı vermiş, duruşmayı Ocak 2020'ye ertelemişti.

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