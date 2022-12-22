Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç: “Hiçbir ceza verilen canları geri getirmez”

Kayseri'de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan şahsın 16 yıl hapis cezası almasının ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Seyit Halil Yüzgeç, “Hiçbir ceza verilen canları geri getirmez” dedi.

Kazadan sonra kaçan sürücü için hukuk mücadelesinin Türkiye'ye getirilmesi yönünde olduğunu söyleyen Avukat Seyit Halil Yüzgeç; “Nisan 2018'de başlamış olduğumuz hukuk mücadelesini bugün sonlandırmış bulunuyoruz. Öncelikle Ağır Ceza Mahkemesi tarafından söz konusu trafik kazası ki bu trafik kazasında şoför bir makas atmak suretiyle müvekkilimin karşı yola geçmesine ve yakınlarıyla birlikte 7 kişinin vefatına sebebiyet vermiştir. Bu kaza neticesinde, hemen kazadan sonra aracıyla olay yerinden hızlıca kaçmış, aynı gece de Gürcistan'a gitmiştir. Daha sonra bir görgü tanığının araç tarifi üzerine ilgili şahsın kimliği belirlenmiş ancak şahsın Gürcistan'da olduğu ortaya çıkmıştı. O tarih itibariyle hukuk mücadelesi, sanığı Türkiye'ye getirmek üzere odaklanmış ve sanık İnterpol kararıyla aranmış, arama kararı çıkarılmış ve karar neticesinde de yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir. Daha sonra mahkeme tarafından yapılan yargılama sırasında ‘bilinçsiz taksir' düzeyinde kaldığından bahisle alt sınırdan ceza tayin edilmiştir” dedi.

Yüzgeç, verilen hiçbir cezanın kaybedilen canları geri getirmeyeceğini söyleyerek; “O gün itibariyle hukuk mücadelesine devam edeceğimizi çünkü bu kazanın ‘bilinçli taksir' düzeyinde bir kaza olduğunu açıkça beyan ettik. İstinaf Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz başvuru üzerine mahkeme tarafından dosya ‘bilinçli taksir' yönünden incelenmesi talebiyle bozularak, yerel mahkemeye gönderilmiştir. Yerel Mahkeme yapmış olduğu incelemede dinlemiş oldukları tanıkların beyanları üzerine bugün ‘bilinçli taksir' düzeyinde bir kaza olduğundan bahisle bir ceza tayin etmiştir. Verilen hiçbir ceza ki ben de babasını bir trafik kazasında kaybetmiş biri olarak söylüyorum, kaybedilen canları asla geri getiremez. Verilecek cezaların ağır olması, herkesin kamu güvenliğini ve kamu sistematiğini koruması anlamında önemlidir. Mahkemede de bahsettim mahkemeler, hakimler kamunun güvenliğini ve kamunun düzenini koruyacak kararlara imza atmak zorundadır. Çünkü herkes empati yapmak durumundadır” ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakını Ahmet Üzüm ise; "Sanık Adnan Özdemir'in olaydan sonra hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Yurt dışına kaçmasını çocuğa da anlatsan kasıt vardır. Verilen bu karara isyan ediyorum. Başka diyeceğim bir şey yok benim" diye konuştu.