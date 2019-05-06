Vakıflar Bölge Müdürü Seçilir, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir başkanlığındaki heyet 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Vakıf Haftasını her yıl bir tema ile kutladıklarını belirterek, bu yılki temanın ‘Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı' olduğunu söyledi. Seçilir, yapacakları etkinliklerle vakıf şuurunu vatandaşlarımıza aşılamak istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ayağı kırık leylekler için vakıf kuran bir ecdadımız olduğunu vurgulayarak, vakıfları çok önemsediklerini ve uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.