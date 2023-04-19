Vali Çiçek ayağının tozuyla kolları sıvadı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde daha önce protokol altına alınan rehabilitasyon merkezinin inşaatının Mayıs ayında başlayacağını duyurdu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, deprem bölgesinde Koordinatör Vali olarak görev yapan Vali Gökmen Çiçek, görevlendirmesinin ardından geldiği Kayseri'de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Vali Çiçek, daha önce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde protokolü imzalanan rehabilitasyon merkezinin inşaatının başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri'ye bir söz vermiştik. Uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu illete çocuklarımızı kaptırmayacağız, bir şekilde bulaşanları da tedaviyle kurtaracağız demiştik. Kayseri'de büyük bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapacağımızı söylemiştik. Mayıs'ta inşaata başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.