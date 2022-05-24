Vali Çiçek Develi'de incelemelerde bulundu

Vali Gökmen Çiçek; İlçe Kaymakamı Sinan Aslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Develi'de ilk olarak Siva Sitti Hatun Camisi'ni ziyaret ederek caminin tarihi hakkında bilgiler aldı. İlçe Kaymakamlığını z,yaret eden Vali Çiçek, yeni yapılacak kaymakamlık binası ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Çiçek ziyaret çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. İlçe belediyesini de ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, belediye personeli ile sohbeti sonrası başkanlık makamında Develi hakkında Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan bilgiler aldı. Develi'nin en eski tarihi yapılarından biri olan Develi Lisesini de ziyaret eden Vali Çiçek; öğrencilerin isteklerini dinledi, öğretmenler ile sohbet gerçekleştirdi. İlçe ziyareti çerçevesinde Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam Sinan Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve beraberindeki protokol ile Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleşen Muhtarlar toplantısına katıldı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Bugün muhteşem bir ilçe ile karşılaştım. Huzurlu bir atmosferi var. Burada yatan evliyalardan kaynaklıdır belki bu huzur. Gerçekten Develi'yi çok sevdim 5-6 saatlik süre içerisinde. Kaymakamımız ve belediye başkanımızın azmine şahit oldum” ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; “İnşallah hep beraber hem şehrimize hem ilçemize hayırlı, güzel işler yapmayı cenabı Allah bizlere nasip eder. Develimiz çok kadim bir ilçe, sabahtan beri çok kısa da olsa size tanıtmaya çalışıyoruz ama Develi o kadar zengin ki böyle birkaç gününüzü ayırmanız lazım. Tarihi, coğrafyası ve kültürel dinamikleriniz görmeniz için. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah Develimize gelerek gerek doğal gerek kültürel güzellikleri görmenizi istirham ediyoruz” dedi.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan da Develiyi tanıtmak adına bir sunum gerçekleştirdi.