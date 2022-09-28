Vali Çiçek emniyeti tebrik etti: "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 43 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili, "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "Bu sabah emniyetimizin yaptığı eş zamanlı operasyonda 35 adrese girilerek, torbacı diye tabir edilen 43 şahıs,54 parça uyuşturucu maddeyle yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Gençlerimizi zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Tebrikler Kayseri Emniyet" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 35 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 43 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.