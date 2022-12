Vali Çiçek: “Engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır”

Vali Çiçek, mesajında şunları belirtti:

“Bugün idrak etmekte olduğumuz "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nün, İlimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen Dünya Engelliler Günü, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılarak engellilerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiği ve engelli hak ve sorumluluklarının hatırlanması açısından da büyük önem arz eden bir gündür. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve başarısı için spor, kültür, bilim, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dâhil olmak üzere yaşamımızın her alanında ülkemize ve bütün insanlığa örnek olacak başarılara imza atan engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır. Bütün hizmet alanlarında insanı önceleyerek ‘Önce insan' anlayışıyla hareket eden, ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışına hakim ve insanı ‘Yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir medeniyetin temsilcileri, yönetim anlayışı ve köklü bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimize hizmet etme anlayışını benimseyerek onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dâhil ederek yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek şehirler ve mekânlar inşa edip bütün hizmetlerimizi, altyapılarımızı, okullarımızı, spor alanlarımızı, kamu hizmet binalarımızı, yollarımızı ve parklarımızı, sokaklarımızı, kısacası hayatın her alanını bu anlayışla donatıp, hizmet etme felsefemizi bu anlayışla şekillendirerek engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya büyük gayret gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da hayatın her alanına dahil olmalarını desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, onların sorunlarını öncelikli olarak çözmek ve tüm hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında durmak, hepimizin önemli görevlerinden birisidir. Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğu gerçeğiyle hareket ettiğimiz sürece, toplumsal hayat içerisindeki varlıklarına dikkat ettiğimiz sürece, onlara gereken hassasiyeti gösterebilir ve engelli vatandaşlarımızın hayata bakış açısını daha iyi anlayabiliriz. Bu vesileyle; ülkemizin başarısı için gayret sarf eden, karşılaştıkları her türlü güçlüğe rağmen bıkmadan, yılmadan azimle çalışan, onurlu duruşları ve başarılarıyla hepimize örnek olan engellilerimizin ‘Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyor, bütün engelli vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”