Vali Çiçek: "İlimizi hak ettiği yere getireceğiz"

Kayseri'de 2022 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Sadık Tunç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “İl Koordinasyon Kurulumuzun 4'üncü toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bizim göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üzerinde durduğumuz konuların başında turizm gelmektedir. Kayserimiz tarihi değerlerinin yanında doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir destinasyondur. Özellikle Yeşilhisar ilçemizde bulunan Soğanlı Vadisi, Yahyalı ilçemizde bulunan şelaleler ve Yamula Barajı bölgesinde bulunan alanları ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu değerleri gün yüzüne çıkararak, ilimizi hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Vali Çiçek ayrıca, kurum ve kuruluşların 2022 yılı çalışmaları ve gelecek dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulacağını ifade etti.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.