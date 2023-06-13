Vali Çiçek: "Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamada büyük bir fedakârlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü yasalardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız; vatan savunmasında, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında üstün bir hizmet anlayışıyla 184 yıldır görev yapmaktadır. Türk Jandarma Teşkilatımız; asayişten teröre, uyuşturucudan trafiğe kadar birçok alanda ve diğer kolluk birimlerimizle tam işbirliği içinde hizmetlerini sürdürmektedir. Dosta güven düşmana korku salan kolluk kuvvetlerimizin vazgeçilmezi olan jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır. Huzur ve güven ortamının oluşmasında başarılı bir şekilde görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bu başarısında elbette ki Kayserili vatandaşlarımızın önemli katkıları bulunmaktadır. Jandarmamız, vatandaşlarımızdan aldığı bu destekle suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde projeler üreterek ilimizin daha huzurlu, yaşanabilir bir kent olması için gayret göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm Jandarma Teşkilatımızın görevlilerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.