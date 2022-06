Vali Çiçek Kapuzbaşı Şelalesi'nde incelemelerde bulundu

Vali Çiçek'in ziyaretine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Buyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Yahyalı İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Derebağ mahallesinde yaşanan sel ile ilgili Kaymakam Vekili Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten bilgiler alan Vali Çiçek, incelemelerinin ardından Derebağ mahallesinde bulunan şelaleye geçerek incelemelerini sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesiyle her konuda istişare halinde olduğunu belirten Vali Çiçek,” İlk geldiğimde başkanımla şöyle konuştuk; dedi ki bana, Belediye Valilik ayrımı söz konusu olmasın. Her şey beraber olsun. Ben de ona diyorum ki; her konuda olduğu gibi, Valilikle ilgili birçok konuda da ilimizin diğer konularında da istişare halindeyiz. Adeta ayrımız gayrımız yok. Neredeyse kesemiz de ortak. Dolayısıyla bize böyle kolaylık sağlayan Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta yapmış olduğu konuşmadı, “ Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte su taşkını yaşanan Derebağ Mahallemizi ziyaret ettik. Son günlerde şehrimize metrekareye düşen yağış oranında ciddi artışlar var. Bundan dolayı da yer yer su taşkınları yaşanmakta. Burada muhtarımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı yok. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek, Derebağ Mahallesindeki İncelemelerinin ardından, Kapuzbaşı Mahallesini ve dünyanın en yüksekten dökülen ikinci şelalesi olan Kapuzbaşı takım şelalelerini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Vali Çiçek, “Gerçekten muhteşem bir şeyle karşılaştım. Belediye başkanımızla beraber inşallah buraya cam teras yaptırırsak, insanlar, hem bu adrenalini hem bu güzel manzaranın seyrini tadacaklar. Belediye Başkanımız talimatı verdi. İnşallah sonraki gelişimizde cam terasta gezeriz” dedi.

Vali Çiçek programının son durağında, Ulupınar ve Balcıçakırı mahallelerini ziyaret ederek, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinledi ve sohbet etti.