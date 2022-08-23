Vali Çiçek: "Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz"

Tarihi Karamustafa Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İncesu OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kendilerinin de bir turizm elçisi gibi çalışacaklarını söyleyen Vali Çiçek, “Biz Kayseri'de Valiliğimiz, Bü-yükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz, İlçe Kaymakamlıklarımız, OSB'lerimiz, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız hep birlikte bir turizm seferberliği başlattık. Bu seferberlik çerçevesinde bir çalışma içerisindeyiz. Kayseri'nin değerlerini, coğrafi ve kültürel özelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtıp, Tüm dünyadan insanların buralara gelip kültürümüzü görmelerini istiyoruz. Bizde OSB Yönetimi olarak bölgenin turizmi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Turizm noktasında kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Hepimiz bir turizm elçisi gibi çalışacağız. Sosyal medyada olacağız, tanıtımında olacağız. Hiçbirimiz, bu benim işim değil demeyeceğiz. Gayretimiz tamamen İncesu'yu tanıtabilmek.” dedi.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ise Sanayiciliğin sadece üretmek ve istihdama katkı sağlamak değil, sosyal sorumluluk çerçevesinde kazandıklarını çevre halkıyla paylaşabilmek olduğunu vurgulayarak, “Sanayicilerimizi de yatırıma davet ediyoruz. İncesu Organize Sanayi Bölgemiz 12,5 milyon metre kare alana sahip. Her yönüyle alt yapısı hazır bir bölge. Burada şunun da müjdesini vermek isterim. Gerçekten üretime, ihracata, kg fiyatı 50 dolar üzerinde yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize bedava arsa sözü veriyoruz. Buradan onlara da çağrıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra tarihi Karamustafa Paşa Kervansarayı'nın yanında bulunan Arasta Çarşısı'nda yapılan düzen-lemeleri inceleyen Vali Çiçek, çarşı esnafını tek tek gezerek sohbet etti. Vali Çiçek, son olarak İlçede restorasyonu devam eden Agios Dimitrios Kilisesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Gelecek baharda bambaşka bir İncesu olacağını söyleyen Vali Çiçek, “Agios Dimitros Kilisesi içerisindeyiz. Valiliğimizin sağladığı finansmanla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından res-torasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten inanılmaz, içeride muhteşem resimlere rastlıyoruz. Anadolu ‘da bu kadar iyi korunmuş resimler bulmak zor. Çok kısa bir süre sonra kent müzesi olarak faaliyet gösterecek olan bu yapının içerisindeki çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu vesile ile desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İl Kültür Turizm Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.