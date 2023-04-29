Vali Çiçek: “Kayseri'nin valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duydum”

Mali Genel Kurulu'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, depremin ardından Kayseri'nin bölgeye yağmur olup yağdığını söyleyerek, “Kayseri'nin valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duydum” dedi.

Divan başkanlığını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun yaptığı 20. Mali Genel Kurula Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

“Kayseri OSB'yi asli görevine döndürdük”

Faaliyetler ile ilgili açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin 20. Mali Genel Kuruluna katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Alacağımız kararların, bölgemizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerimize daha iyi, kaliteli ve nitelikli hizmet verilmesine büyük katkı sağlayacağına olan inancımı da özellikle belirtmek istiyorum. 24 Haziran 2022'de sizlerin teveccühü ile göreve geldik. O günden bugüne kadar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışma prensiplerini sanayicilerimiz lehine olacak şekilde değiştirdik. Sanayicimizin hizmetkârı olduk. Beytülmal'a el uzatmadık, el uzatılmasına imkân vermedik. Hiç kimse ile kavga içinde olmadık. Bahaneler üretmedik. şöyle olmuştu, böyle söylenmişti‘nin peşine düşmedik. Yalnızca Allah rızası için sanayicilerimize hizmet etmenin gayretine düştük. Göreve geldiğimiz günden itibaren, eksikleri tespit ettik. Yapılması gereken işleri planladık. Projelerimizi oluşturduk. Sanayicilerimizin zararına olduğu tespit edilen yetersiz ve yersiz bulunan tüm hizmetler durdurduk. Zararın neresinden dönülürse kârdır mantığı ile hareket ettik. Demirbaş sayımı yaptık. Önceki yönetim döneminde ortaya çıkan şikâyetlere ilişkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca ikinci kez müfettişler görevlendirildiği hepinizin malumudur. Dubai Ticaret Merkezi ve diğer kurulu şirketlerle ilgili ticari faaliyetlerin devam etmesinden dolayı, Bakanlık müfettişleri tarafından Kayseri OSB'deki zarar tespit edilememiştir. Dubai Ticaret Merkezi ve söz konusu şirketler kapatıldıktan sonra durumun akıbeti Bakanlığımız tarafından istenmiştir. Göreve geldiğimizde önümüzde devasa bir sorun olarak bulanan Dubai Ticaret Merkezi'nin tüm hesapları bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. Bağımsız Denetçilerin raporu sonuçlanmak üzeredir. Kayseri OSB'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edilip rapor ilgili mercilere ulaştırılacaktır. Kayseri OSB'yi asli görevlerine döndürdük ve döndürmeye de devam ediyoruz. İlk 6 ayda, Kayseri OSB'mizin en iyi şekilde hizmet sunması için verdiğimiz mücadelemizin meyvelerini de aldık.

Bankalara borçlu olarak devralmış olduğumuz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ayağa kaldırdık. 24 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar bankalardan tek kuruşu kredi kullanılmamıştır. Yüce Allah'a çok şükür ki, Kayseri OSB artık lüzumu olmayan harcamalardan arınmıştır ve tek kuruş borçlu değildir. Kayseri OSB'miz 2018 yılından bu yana mali açıdan en mükemmel dönemini yaşamaktadır. Bugün itibariyle kasasında 150 milyon TL'yi aşan nakdi ve gayri nakdi bir varlığımız bulunmaktadır. Bu rakam yönetimimizin yüz akıdır, sanayicimize hizmet aşkımızın göstergesidir” dedi.

“100 milyon TL'lik altyapı yatırımı planladık”

Başkan Yalçın, Kayseri OSB için yaklaşık 100 milyon TL'lik altyapı yatırımı planladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Görevde olduğumuz yaklaşık 1 yıllık süreçte her hizmeti yeniden kurgulamak ve daha iyisine ulaşmak adına çalıştık. Sanayicimizi desteklemek, sıkıntıları kısa sürede çözebilmek ve eksikleri tamamlamak için birçok projeyi de gündemimize aldık. Kayseri OSB Fuar Merkezimizde yılda 12 fuar yapabilmek hedefiyle yola çıktık. 2023 yılında 6 fuar yapılması için planlamamızı gerçekleştirdik. Ancak, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında fuar organizasyonlarında değişimler yapılması zorunlu olmuştur. Deprem sonrasında Kayseri OSB Fuar Merkezimiz, Kayseri iş dünyasının katkıları ile lojistik üs haline getirilmiştir. Kayseri OSB yönetimi olarak, fuarlardan elde edeceğimiz gelirlerimizin önemli bir bölümünden vazgeçtik. Depremden etkilenen insanlarımızın yarasına merhem olabilmek için çaba gösterdik. Kayseri OSB'de meslek yüksekokulu kurulması projemizde büyük ilerleme sağladık. Kayseri Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile 8 bin metrekare arsamızın kullanıma açtık. Kayseri OSB sınırları içinde etkin şekilde güvenliğin sağlanması bakımından çalışmalar yürüttük. Bölgemiz ana girişlerinde nizamiye projemizi hayata geçirdik. Ambar mevkiinde yakın zamanda ilk nizamiyemizin temelini hep birlikte atacağız inşallah. Polisimizin bölgemiz sınırları içinde gece devriyesine başlamasını sağladık. Bilişim ve teknoloji alt yapımıza ilişkin yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin GES ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki alt yapı yatırımını planladık. Bu yaz inşallah etap etap gerçekleştireceğiz. Kayseri OSB'mizde büyük bir ihtiyaç olan sağlık merkezi kurulması yönünde Sağlık Bakanlığımız ile çalışma programı başlattık. Fevzi Mercan cami önünde yeni iş merkezi yapılması için projemizde son aşamaya geldik. Yaklaşık tutarı 90 milyon TL olan asfaltlama çalışmalarımıza Mayıs ayında başlıyoruz. Bu sayede bölgemizdeki ulaşımı daha nitelikli bir hale getireceğiz. Dağ parselleri mevkiinde hayırsever-bölge işbirliği ile yeni bir cami inşası projemizi oluşturduk. Yeri gelmişken şu hususu ifade etmeliyim ki, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurullarındaki tüm arkadaşlarımız büyük bir fedakârlıkla çalışıyorlar. Bu anlamda yönetim ve denetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim emek veren tüm yönetimimizden ve bölge müdürlüğü personelimizden de razı olsun. Sanayicilerimizin ihracat, üretim ve istihdam yürüyüşünde Kayseri OSB yönetimi olarak bize düşen ne varsa yerine getireceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 20. Olağan Mali Genel Kurulumuzun Bölgemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini bir kez daha Yüce Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Kayseri Valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duyduğunu söyleyen Vali Çiçek ise, “Hepinizin bildiği gibi 2,5 aydır Kayseri'de değilim. Deprem bölgesinde hem depremle, afetle mücadele edebilmek hem depremin yaralarını sarabilmek için bir mücadelenin içerisindeyim. Ben Kayseri'ye geldiğimde ve 8,5 aylık süre içerisinde bu ilin valisi olmaktan her zaman gurur duydum. Ancak bu 2,5 aylık süre içerisinde gördüm ki duyduğum gururun 10 kat artması gerekiyormuş. Çünkü gerçekten Kayseri yağmur oldu, afet bölgesine yağdı. Başta Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediyemiz, sanayicilerimiz vallahi billahi yağmur oldu afet bölgesine yağdı. Yaraların sarılması için her yerde bir Kayserili vardı. Ben böyle bir ilin valisi olmak, böyle bir ile hizmet etmekten dolayı şeref duyduğumu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.