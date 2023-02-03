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Vali Çiçek: "Kazanmak Kayserispor'a yakışıyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başakşehir karşısında 3 puanı alan Kayserispor’un galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamasında, "Kazanmak Kayserispor’a çok yakışıyor" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başakşehir karşısında 3 puanı alan Kayserispor'un galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamasında, "Kazanmak Kayserispor'a çok yakışıyor" dedi.


Kayserispor'un Başakşehir karşısındaki 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kazanmak Kayserispor'a çok yakışıyor. Bu şehre ayrı bir mutluluk veriyor. taraftarımız galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Başakşehir gibi güçlü bir takımı yenmek gurur verdi. Kayseri'nin Valisi olarak, şehri birleştiren Kayserispor'un kazanmasından çok mutluyum. Kayserispor başkanı, yönetimi, teknik heyet ve futbolcularını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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