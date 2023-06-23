İhlas Haber Ajansı

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Vali Çiçek LGS şampiyonlarını kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, LGS’de tam puan alarak şampiyon olan öğrencileri kutladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, LGS'de tam puan alarak şampiyon olan öğrencileri kutladı.



Kayseri'de 18 öğrenci, LGS'de bütün soruları cevaplayarak tam puan aldı. Vali Çiçek de başarılı öğrencileri kutlayarak, "4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavında Kayseri'mizden 18 öğrencimiz 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerimizi, ailelerimizi ve emek veren eğitim camiamızın değerli eğitimcilerini tebrik ediyorum" dedi.

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