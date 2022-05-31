Vali Çiçek Melikgazi mahalle muhtarlarını dinledi

Toplantıda muhtarların istek talep ve şikâyetlerini dinleyen Vali Gökmen Çiçek, sorunların çözüm noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Mehmet Sadık Tunç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, ilgili kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Vali Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin içinde en önemli tanışmam gereken kişilerin muhtarlar olduğunu bildiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın size verdiği değeri biliyoruz. Bizim için de gerçekten çok değerlisiniz. Sahadaki elimiz ayağımız gözümüzsünüz. Size sırtını yaslayan abat olur, size sırtını dönen perişan olur. Bunu defalarca gördük. Görev yaptığım her yerde en iyi dostlarım, sırdaşlarım, dert ortaklarım muhtarlar oldu” dedi.

Muhtarlar ile hep omuz omuza mücadele ettiğini belirten Vali Çiçek, “İşimizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımız ilk sizi gördüğü için size dertlerini anlatıyor ve size dertleniyor. Bunların hepsinin farkındayım. Hem kaymakamlarımızın hem vali yardımcılarımızın hem de benim görev yapacağımız süre içerisinde sizlerle sürekli beraber olduğumuzu göreceksiniz. Sokakta, dışarıda neresi olursa olsun sık sık bu toplantıları yapacağız. İnşallah hiçbir şekilde birbirimizden kopmayacağız” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek konuşmasının ardından muhtarlara tek tek söz vererek, mahallelerine ilişkin istek, talep ve şikâyetleri dinledi.