Vali Çiçek, Talas'ın acil durum konteynerini örnek gösterdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi'nin deprem başta olmak üzere doğal afetlerde kullanılmak üzere hayata geçirdiği Acil Durum Konteyneri'ne tam not verdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bilgiler verdiği konteynerle ilgili, “Çok iyi düşünülmüş güzel bir çalışma olmuş. Allah vermesin ama acil durumlarda çok iyi kullanılacak bu konteyner için başkanımıza teşekkür ediyorum” diyen Vali Çiçek, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'le birlikte, Talas Belediyesi'nin ödüllü projeyle baştan aşağı yeniden düzenlediği Mevlana Meydanı'nda konuşlandırılan Acil Durum Konteyneri'ni inceledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konteynerle ilgili bilgiler vererek, “85 bin nüfuslu Mevlana Mahallemizdeki bu meydanı düzenlemeden önce geçen yıl acil durum konteynerini hazırlamıştık. Meydan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla konteyneri yerleştirdik. Deprem veya diğer afetlerde hem vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı hem de arama kurtarma ekiplerinin malzemelerinin bulunacağı bu konteynerin içinde yok yok. Burada güneş enerji panelinden elektrik, iletişim için televizyon, yiyecek, içecek ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri var. Nüfusun yoğun olduğu diğer parklara da bu konteynerden yerleştireceğiz” dedi.

Başkan Yalçın, Acil Durum Konteyneri'nin sayısını çoğaltarak ilçenin değişik park ve meydanlarına yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, içeresinde jeneratörden ilk yardım malzemelerine, yangın söndürme tüpünden demir kesme makası ve balyoza kadar kurtarma ekipmanlarının yer aldığı acil durum konteynerinden övgüyle bahsetti.

Vali Çiçek, Acil Durum Konteyneri'nin örnek olmasını temennisinde bulunarak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.