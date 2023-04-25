Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, turizm cenneti Soğanlı Vadisi'nde

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve 'CZN Burak' adıyla bilinen fenomen şef Burak Özdemir ile birlikte her adımda farklı bir güzelliği bünyesinde barındıran Soğanlı Vadisi'nde tanıtım çalışmalarına katıldı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi el ele, gönül gönüle birlikte yaptığı çalışmalar çerçevesinde Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ni turizmin yeni adresi yapmak için, tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi yatırımlar yapılırken, yapılan çalışmalar ile bölgenin tanıtımı da aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve 'CZN Burak' adıyla bilinen fenomen şef Burak Özdemir ile birlikte Soğanlı Vadisi'ni keşfetti.

Büyükkılıç ve Çiçek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye giderek gerçekleştirilen balon uçuşuna katılarak, balona binen ve muhteşem manzaraya sahip bölgeyi gökyüzünden inceleyen CZN Burak'ın heyecanına ortak oldu.

Başkan Büyükkılıç, balon uçuşunda havada pastırma doğrayan CZN Burak'a ‘pastırmayı iyi doğradık mı?' diye sordu. Şef Burak, ‘Uçuş adrenalinli geçti. Biraz kalın oldu başkanım' deyince, Büyükkılıç, “Olmaz. Araya, dereye vermişsin. Biz bunu yerinde ve uygun bir şekilde doğrayalım” dedi. CZN Burak, Başkan Büyükkılıç'a “İyi ki varsınız başkanım. Sağ olun” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek ve CZN Burak ile birlikte Soğanlı Vadisi'nin birbirinden özel, birbirinden değerli güzelliklerini keşfeden Başkan Büyükkılıç, ayrıca tarihi kiliseleri de gezerek, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Restore çalışmaları ve kilisenin tarihi duvarlarında bulunan freskler hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Kapadokya'mızla, Erciyes'imizle, inanç turizminin merkezi olma anlayışıyla bir Orta Anadolu bölgesi olarak değerlendiriyoruz ve bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. İnanç turizminin merkezlerinden biri olan Soğanlı Vadimizi çok değerli Valimizle dayanışma içerisinde hayata geçirmek suretiyle hizmete sunuyoruz” dedi.

“Tarihin en güzel zenginliklerinin yaşandığı bir bölgedeyiz”

Bölgeye farklı ülkelerden turist grupları geldiğini kaydeden Büyükkılıç, “Avrupa'dan hatta Amerika'dan, Hindistan'dan, Rusya'dan turist grupları gelmek suretiyle burada hem inanç turizmi meyanı hem de balon turizmi meyanında çalışmalarımızı görüyorlar. Sultan Sazlığı'nın ayrı bir zenginlik kazandırdığı, açık hava müzesi niteliğindeki Kayseri merkezinin ayrı bir güzellik kazandırdığı, tarihin en güzel zenginliklerinin yaşandığı bir bölgedeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeşilhisar'ımıza, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Her bölge ayrı güzel ama burası daha bir farklı, Kapuzbaşı'nı da unutmayalım diyorum” şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Soğanlı Vadisi'nin özellikle Avrupalı turistlerin çok büyük ilgisini çeken bir bölge olduğuna vurgu yaparak, “Biz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Kayseri Valiliği olarak bura ile ilgili turizm atağı başlatmıştık. Bir yandan balon turizminin başlaması, bir yandan inanç turizmi ile ilgili kiliselere yoğun Avrupa'dan gelen rağbet, kiliselerin restorasyon çalışmaları, özelikle kent meydanı düzenlemeleri ile beraber bizim başlattığımız seferberlikti” diye konuştu.

“Yaptığımız seferberliğin meyvelerini topladığımızı hissetmek bizleri çok mutlu ediyor”

Yoğun bir çalışma yaptıklarının ve tanıtım atağı başlattıklarının altını çizen Vali Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi geçen günler sonrasında artık o başlattığımız çalışmaların köylülerimizle beraber, burada yaşayanlarımızla beraber yaptığımız seferberliğin meyvelerini topladığımızı hissetmek, görmek bizleri çok mutlu ediyor. Şu an çok ciddi bir geliş var, çok ciddi bir rağbet var. Özellikle 14 tane balon uçuyor artık Soğanlı Vadisi semalarında. Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi oralarda, restoranlarda, lokantalarımızda, bölgede ağırlıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ciddi bir ekonomik canlılık da başlattı ama Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı proje de hızla devam ediyor. İnşallah sonuna doğru geldiğimizde otel projemiz var. Otel projemiz de bittiğinde bambaşka bir Soğanlı olacak. Bizim hep bir söylemimiz vardı Kayseri'de ‘baharda başka bir Soğanlı olacak' diye. Şimdi bahar gelmek üzere, biz de çalışmalarımızı ona göre hızlandırdık. İnşallah yazın o farklı, bütün hemşehrilerimizle beraber cıvıl cıvıl, turistlerle tıklım tıklım dolu bir şekilde Soğanlı Vadisi göreceğiz inşallah.”

“Burayı görmeyen, bilmeyen, duymayan kalmasın istiyoruz”

Vali Çiçek son olarak, “Kayseri Valisi olarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yeşilhisar Belediye Başkanımız, Yeşilhisar Kaymakamımız ile beraber burayı görmeyen, bilmeyen, duymayan kalmasın istiyoruz. Tüm Türkiye'yi bu eşsiz bölgeyi görmelerini istiyoruz ve herkesi buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise bölgenin turizm ile ön plana çıkmaya başladığını ifade ederek, “Elbette memleketimizin her yöresi güzel. İlçemizi biz tarım ve turizm ilçesi demiştik ama Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla daha da öne çıkmaya başladı. İnşallah bu bölgemizin tanıtımını yapacağız. Hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'e Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.