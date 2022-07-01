Vali Çiçek'ten Başkan Yalçın'ın projelerine övgü: “Talas'ta güzel işler yapılıyor”

Burada konuşan Vali Çiçek, “Talas'ta güzel işler yapılıyor” dedi.

Vali Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte çiçeklerle karşılandı. Vali Çiçek'in ziyaretine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit de eşlik etti.

Makamdaki ziyarette konuşan Başkan Yalçın, Vali Çiçek'e “hoş geldiniz” dedikten sonra, “Talas'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize ziyaretinizden önce Osmanlı Sokağını gezdiğinizi öğrendim. Eğitim öğretim, sağlık ve diğer alanlardaki ilginize teşekkür ederim. Biz emrinizdeyiz. Belediyecilikte neredeyse 30'uncu yılımı çalışıyorum. Şehrimiz güzel bir şehir, Talasımız daha hoş. Önemli yatırım projelerimiz var. Birisi jandarma alanı içinde millet bahçesi ile 100 metrekarelik buradaki alana yapılacak 4 okulun yer alacağı eğitim kampüsü projemiz. Zincidere Göleti projemiz devam ediyor. Ali Dağı'nda çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan da mimari restorasyon ustası yetiştirme okulu projemiz var” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ev sahipliğinden ve yürütülen projelerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, “Kayseri'ye ben gelmeden önce Talas Belediye Başkanımızı Van'da yaptığı özellikle terör finansmanına ve insan kaynağına dönük yapılan mücadeledeki etkin rolünden biliyordum ve takdir ediyorum. Burada kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. Kayseri'ye 30 yıla yakın hizmet etmesi, Kayseri'nin her noktasında izinin olması, gittiğim yerlerde dostumun isminin sürekli duyulmuş olmasından mutlu oldum” şeklinde konuştu.

Vali Çiçek, “Bugün Talas'tayım. Başkanımızın projelerini görme fırsatım olacak inşallah. Talas'ta güzel işler oluyor, güzel şeyler yapılıyor. Uzun yıllardır belediyecilik birikimi Talas için çok büyük bir avantaja dönüştürülmüş durumda. İnşallah biz de hem ben Vali olarak hem de kaymakamımız olarak Mustafa Yalçın'ın arkasında projelerinin destekçisi olarak güzel çalışmaların biran önce ortaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz. Özellikle restorasyon ustası yetiştirme projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje sadece Talas için değil, Kayseri için değil, memleket için ihtiyaç olan bir konu” ifadelerini kullandı.