Vali Çiçek'ten Develi Kadın Girişimi Kooperatifi'ne ziyaret

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, 1'i merkezde 16'sı ilçelerde olmak üzere toplamda 17 kooperatif kurduklarını söyleyerek, “Kayseri, Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız ve önemli bir ticaret şehri. Biz valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve belediye başkanlıklarımızla beraber toplamda 17 tane kadın kooperatifi kurduk. Her ilçemizdeki kadın kooperatifi farklı bir ürün üretmekte. Böylesine kısa bir süre içerisinde hem makine alıp hem sipariş alıp bir de üretime başlamaları hem onların hem de bizim yüzümüzü güldürüyor. İnşallah Develimizden bu hususta önemli bir atak bekliyor bütün hemşerilerimi bu kooperatifimize destek vermeye davet ediyorum. Biz bugün ve yarına ümitle bakmak istiyoruz. Yakın zamanda ihracat yapalım ve daha da iyi yerlere gelelim. Bizim en büyük gücümüz Develili kadınların, çalışkanlığı ve fedakarlığına güveniyor olmamızdır" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, ilçenin kadınlarının el emeği göz nuruyla ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı ve ilçe ekonomisine destek olacak Develi Kadın Girişimi Kooperatifinin kurulmasına gösterdikleri ilgilerinden dolayı Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.