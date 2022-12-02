Vali Çiçek'ten Develi ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçen Kadın Üreticileri Geliştirme Projesi çerçevesinde faaliyete başlayan Üretim Tesisi ve Gacer Kafe'ye ziyarette bulundu.

Çeşitli gıda maddeleri ile el işleri, hijyenik ve konforlu şartlarda üretilerek Gacer Kafede satışa sunulacak. Bu sayede bir araya gelme fırsatı da yakalayacak olan kadın üreticiler, ev ekonomilerine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Kadın üreticilerin ürettiği el emeği ürünlere kolayca ulaşacak olan vatandaşlar, Gacer Kafede hoş vakit geçirme imkanına da sahip olacak. Develi Halk Eğitim Müdürlüğü, Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin uzun soluklu ve özverili çalışmaları sonucunda hayata geçen Kadın Üreticileri Geliştirme Projesi, Develi'de yaşayan tüm kadın üreticilere katkı sağlamayı hedefliyor. Proje çerçevesinde doğal sebze, meyve, ev yemekleri, unlu mamuller, süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile el işlerinin hijyenik şartlarda satışa sunulacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Valimiz Gökmen Çiçek'in destekleriyle faaliyetine başlayan üretim tesisi ve Gacer Kafe'nin hem kadınlarımıza hem de Develimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreterek ilçemiz ekonomisine can verecek olan Kadın Üreticileri Geliştirme Projesi bünyesindeki kadınlarımızı tebrik ediyor; hemşerilerimi destek vermeye davet ediyorum” dedi. Üretim Tesisi ve Gacer Kafenin faaliyete başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Develi Kaymakamı Mehmet Tunç; “Başarma azmi, çalışma disiplini ve üretim çeşitliliğini ortaya koyan fedakâr ve çalışkan kadın üreticilerimizi tebrik ediyor; başta Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere projenin hayata geçirilmesi için emeğini esirgemeyen herkese de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1'i merkezde 16'sı ilçelerde olmak üzere toplamda 17 kooperatif kurduklarını ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise, “Kayseri, Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız ve önemli bir ticaret şehri. Biz valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve belediye başkanlıklarımızla beraber toplamda 17 tane kadın kooperatifi kurduk. Geçtiğimiz günlerde Develi'ye yaptığım ziyarette Develi'nin atak yapmasını istemiştim. Maşallah onlar da çok kısa süre içerisinde bu nezih üretim tesisi ve Gacer Kafe'nin faaliyetine başladılar. Emeği geçen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Öksüt Madencilik yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm Develili hemşerilerimizi kadınlarımızın bu gayretine destek vermeye davet ediyor; Develimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Vali Çiçek, öğrencilerle buluştu

Vali Çiçek, daha sonra Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüs sonrası en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Mehmet Tunç ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da katıldığı söyleşide enerjisi ve muhabbetiyle gençlerin ilgisini çeken Vali Çiçek, tecrübelerini ve öğrencilerden beklentilerini anlattı. Aynı yoldan kendisinin de yürüdüğünü ve öğrenciliğin halinden kendisinin de çok iyi anladığını belirten Vali Çiçek, gençlerin dertlerini ve isteklerini de dinledi.

Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi protokolü imzalandı

Develi Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi' iş birliği protokolü, Vali Gökmen Çiçek'in de katılımıyla imzalandı. Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü'nde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öğrencilerle buluşması ve söyleşi programının ardından ilgili protokolün imza töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde toplam sekiz farklı alanda öğrencilere destek olunacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Geleceğimiz olan gençlerin daha donanımlı yetişmesine imkân sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu projemizin hayata geçirilmesinde başta kıymetli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Beyefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Projenin öğrencilerin başarısında önemli rol üstleneceğini belirten Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, “İlçemiz eğitimine büyük destek sağlayacak olan bu güzel günde sevincimize ortak olan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor; öğrencilerimizin bu kurs ve desteklerden en güzel şekilde istifade etmelerini temenni ediyorum” dedi. İlçeye ziyaretinde bir akşamda birden fazla mutluluk yaşadığını belirten Vali Gökmen Çiçek de, “Kadın Kooperatifimizin üretim tesisinin faaliyete başlamasıyla yaşadığımız mutluluk, Seyrani Kampüsümüzde eğitim gören gençlerimizin keyifli muhabbetleriyle devam etti. Sonrasında ise Develi'de eğitime verilen önemin ve en önemlisi birlikteliğin çok güzel bir göstergesi olan bu protokolün imzalanması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu anlamlı ve önemli projeye destek veren kaymakamımıza, belediye başkanımızı ve milli eğitim müdürümüzü tebrik ediyor; öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Protokolü imzalanan 'Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projesi' çerçevesinde, akademik gelişim ve başarı hedefleri için Destekleme Yetiştirme Kursları uygulaması, 5-6-7-8 ve 11-12'nci sınıflar için 56 adet ödüllü deneme sınavı organizasyonları, ilköğretim ve liselerdeki kütüphaneler için 40 adet kitaplık temini, ilköğretim ve liseler için 516 adet kaynak sınav ve kitap seti temini, başarılı olan öğrenciler için motivasyon ödülleri temini ve ödül töreni organizasyonları, bilim laboratuvarı kurulumu, sosyokültürel, sportif ve diğer eğitim faaliyetleri boyunca öğrenciler için servis aracı temini, eğitim faaliyetleri boyunca başarılı öğrenciler için ödül töreni organizasyonları olmak üzere toplam sekiz farklı içerikte yapılacak destekleri kapsıyor. Protokol ile onlarca okuldaki binlerce öğrenci kurslardan faydalanacak, çeşitli hediyeler alırken, kitaplıklarda kitap çeşitliliği artması gibi bölgedeki eğitim ve öğretime önemli katkı sağlanacak.