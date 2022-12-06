Vali Çiçek'ten Güven Timlerine başarı belgesi

Valilik makamında gerçekleştirilen törene, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, ilgili şube müdürleri ve güven timleri katıldı. Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, “Kayseri'ye geldiğimiz ilk günden itibaren kurulması için gayret gösterdiğimiz ve hızlı bir şekilde göreve başlattığımız Güven Timleri, muhteşem işler başarmaktadır” dedi. KAAN Projesi çerçevesinde ülke genelinde toplam 60 bin noktada, 240 bin özel güvenlik görevlisi ile 40 bin genel kolluk kuvvetinin görev yaptığını ifade eden Vali Çiçek, “Kayseri'mizde ise bin 498 noktada 3 bin 730 özel güvenlik görevlisi, özellikle suçun önlenmesi noktasında genel kolluk kuvvetlerimiz ile işbirliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliklerimiz arasındadır. Başarılı çalışmalarından dolayı Güven Timlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından KAAN Projesi çerçevesinde işbirliği içerisinde güven timi olarak görev yapan ve faaliyet alanında başarılı olan polis ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan personele başarı belgeleri, Vali Çiçek tarafından verildi.