Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: “Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız”

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cips paketi içerisine saklanmış 1,5 kilo uyuşturucu maddenin yakalanmasıyla ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Bir şüphelinin şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın çantasında arama yapan ekipler, cips paketi içerisine zulalanmış 1,5 kilo uyuşturucu maddeyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

“Türlü hilelere başvursalar da kıskıvrak yakalayacağız”

Öte yandan, polisin yapmış olduğunu başarılı operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Uyuşturucu satıcıları türlü hilelere başvursalar da onları kıskıvrak yakalayacağız! Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız! Kayseri emniyetimiz bu kez de cips paketi içine saklanan 1,5 kilo uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Kökünü kurutacağız. Teşekkürler, Kayseri Emniyeti” açıklamasında bulundu.