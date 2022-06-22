Vali Gökmen Çiçek Kocasinan ve İncesu'ya ziyaret

Vali Çiçek, ilk olarak Kocasinan Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam İlhan Abay'dan ilçe hakkında brifing aldı. Kaymakamlıktan ayrılarak Kocasinan Belediyesine geçen Vali Çiçek, Belediye binası yanında bulunan taksi durağına da uğrayarak, taksicilerle sohbet edip taksici esnafının sorunlarını dinledi. Kocasinan Belediyesinde bir konuşma yapan Vali Çiçek; “Bir aydır Kayseri'deyim. Kayserinin sokaklarında adım atmadık yer bırakmamaya çalışıyorum. Kocasinan'ın benim için farklı bir durumu var. Hem valilik binası hem evim Kocasinan'da dolayısıyla bende bir Kocasinanlıyım. Göreve Başladıktan sonra Kocasinan Belediyesinin fedakârca çalıştığını, canla başla mücadele ettiğini gördüm. Dolayısıyla Kocasinan Belediyesinin halk tarafından sevildiğini, çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını görmek, beni çok memnun etti” dedi.

Vali Çiçek'in ikinci durağı İncesu oldu. Burada İncesu Kaymakamlığını ve İncesu Belediyesini ziyaret ederek, İlçe merkezindeki tarihi mekânlarda incelemelerde bulundu. Vali Çiçek, tarihi Rum Aziz Eusthatios Kilisesindeki devam eden restore çalışmalarını İnceledikten sonra, burada yaptığı açıklamada; “Gerçekten burayı gördüğüm andan itibaren büyülendim. Özellikle Türk eserleri olan; Kervansaray, Kara Mustafa Paşa Külliyesi ve etrafı, her şeyiyle beni aldı başka bir âleme götürdü. Sanki 1600'lerde İncesu'da dolaşıyor, o dönemde yaşayan bir amcamız bize selam verecek, el sallayacakmış gibi, bir teyzemiz bize doğru koşup sarılacakmış gibi hissediyorum. Böyle güzel bir ilçenin varlığından, böyle güzel bir tarihe sahip olduğundan habersiz olmanın, çok büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu tarihi mekânlara öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın ve turistlerin gelmesi, bu eserleri görmesi için özel bir talimatım ve çalışmam olacak. İncesu'yu herkese tanıtmak istiyorum” dedi.

Vali Çiçek, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.