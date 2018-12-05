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Vali Günaydın Başkan Çelik'i ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Günaydın'a Erciyes Kış Turizm Merkezi ile ilgili detaylı bilgiler verildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Şehmus Günaydın'ı Başkanlık girişinde karşıladı. Başkan Çelik ile Vali Günaydın bir süre baş başa görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Şehmus Günaydın'a iade-i ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Vali Günaydın'ın iade-i ziyaretinde baş başa yapılan görüşmenin ardından Erciyes Kış Turizm Merkezi ile ilgili bir brifing verildi. Brifinge Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı. Brifingde Erciyes Kış Turizm Merkezi'nin fiziki durumu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar, tesislerin kalitesi, kayak merkezinin Türkiye ve dünyadaki yeri gibi konularda Vali Günaydın'a detaylı bilgiler aktarıldı.

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