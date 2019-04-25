Vali Günaydın Bünyan İlçesi Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Vali Şehmus Günaydın, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' çerçevesinde Bünyan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bünyan'da düzenlenecek muhtarlar toplantısı öncesinde, Kayseri Valiliği koordinesinde ilçeye yapılması planlanan Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Günaydın, burada Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bünyan ziyareti kapsamında Vali Günaydın, Bünyan Kaymakamlığını, Bünyan Belediyesini, İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti. Vali Günaydın, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinde ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bu ziyaretlerinin ardından Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezindeilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Günaydın, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti. Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Bünyan'da düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile muhtarlar katıldı. Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Günaydın, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.

Programın sonunda Vali Günaydın ve beraberindekiler bazı şehit ailelerini ziyaret etti.