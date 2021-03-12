Vali Günaydın: "En son ocak kalıncaya kadar şanlı bayrağımız gökyüzünde dalgalanacaktır"

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Şehmus Günaydın; "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy; destansı İstiklal Marşı'nı yazarak büyük milletimizin duygularına tercüman olmuştur" dedi.

İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Akif'imiz 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak' demek suretiyle tek bir ocak dahi kalsa vatanı vermeyeceğini adeta dizelerinde dile getirmişti" dedi. Başkan Büyükkılıç konuşmasını; "İstiklal Harbi'nde hatırlanacağı üzere yurdumuzun birçok yeri işgal altındayken Kayserimiz de Fransızlar tarafından kuşatılma aşamasına gelmişti. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, Orta Anadolusuyla adeta işgal altına alınmaya çalışılmıştı. Kadını, erkeği çocuğu, askeriyle ülkesi ,için zor şartlar altında ülkenin bir karış toğprağını vermemek için canını ortaya koyuyor, her türlü çabayı gösteriyordu. Bu süreçte Akif'imiz 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak' demek suretiyle tek bir ocak dahi kalsa vatanı vermeyeceğini adeta dizelerinde dile getirmişti. Duygularımıza tercüman olmuştu. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve 'korkma' diyerek başlayan 10 kıtalık İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921'de alkışlarla kabul edilişinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Bulunduğumuz coğrafya gereği bu ülke üzerine hesapları olan, oyun oynamak isteyen ülkeler bitmedi, onların uşakları da bitmedi. Ama biz daima uyanık olacağız, biz daima bu milletin birliği, beraberliği, dayanışması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz parçalayan değil, birleştiren; dışlayan değil kucaklayan olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Anadoluyuz" şeklinde sürdürdü.

"Hiç kimse asla ve asla kahraman milletimizi yenilgiye uğratamayacaktır"

Programda konuşan Vali Şehmus Günaydın ise; Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda Türk Milleti'nin duygularına tercüman olduğunu kaydederek; "Bugün bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilişinin 100. yıl dönümü. Bunun haklı gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Tabi İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için yazıldığı ortamı, koşulları çok iyi analiz etmek lazım. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy; İstiklal Marşı'nı yazdığında Anadolu'nun hislerine tercüman olmuş. Anadolu'nun birçok şehrini gezmiş, milletimizin bağımsızlık için nelerden vazgeçtiğini, hangi bedeller ödediğini, büyük fedakarlıklarını yerinde görmüş. Sonunda da bu destansı İstiklal Marşı'nı yazarak büyük milletimizin duygularına tercüman olmuştur. Tarih boyunca yaşadığımız coğrafyada ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesapları olanlar olmuştur, olmaya da devam edecektir. Değişik yöntemlerle gelecekler ama hep amaçları aynı olacaktır. Amaçları aynı, yöntemleri farklı dahi olsa Allah'ın izniyle alacakları cevapla kesin ve nettir, bellidir. Hiç kimse asla ve asla kahraman milletimizi yenilgiye uğratamayacaktır, esir alamayacaktır. İstiklal Marşımızın ilk kıtasında belirtildiği gibi en son ocak kalıncaya kadar şanlı bayrağımız gökyüzünde dalgalanacaktır. Bu nedenle aziz milletimizin bütün fertleri her zamankinden daha güçlü olacak, daha duyarlı olacak ve bu hesapları da inşallah Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız. Bizler; ecdadımızdan aldığımız bu ilhamla, güçle kararlı bir şekilde inşallah ileriye yönelik yürüyüşümüzü kesintisiz olarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sema Yazar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler düzenlenerek şiirler okundu. Program sonunda protokol üyeleri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergiyi gezdi.