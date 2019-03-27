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Vali Günaydın İncesu OSB'de sanayicilerle bir araya geldi

Kayseri Valisi ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Şehmus Günaydın, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle müteşebbis heyeti toplantısında bir araya geldi.


İncesu OSB'de düzenlenen toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bölgede faaliyet gösteren sanayiciler katıldı. İncesu OSB'de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri'nin değerli sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Günaydın, Kayseri'nin artan yatırım ihtiyacını karşılamak üzere İncesu Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılara çok güzel imkânlar sunduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Vali Günaydın ve toplantıya katılan sanayiciler, yapılacak çalışmalar hakkında istek ve önerilerini ilettiler.


Toplantının ardından, İncesu OSB'de faaliyet gösteren 300 bin metrekare alanın içinde 85 bin metrekare kapalı alanı olan, 390 kişiyi istihdam eden ve üretiminin yüzde60'ını ihraç eden seramik fabrikasını gezen Vali Günaydın, fabrikada incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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