Vali Günaydın Kayserispor'u ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Tesisleri'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Günaydın penaltı kullandı.

Valiler Kararnamesi sonrasında Kayseri'ye atanan ve geçtiğimiz günlerde mesaisine başlayan Vali Şehmus Günaydın, ziyaretlerini sürdürüyor. Sporu ve futbolu çok seven bir kişilik olarak bilinen Vali Şehmus Günaydın, Kayseri'nin Süper Lig'deki tek takımı olan Kayserispor'un tesislerine gitti. Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler tarafından karşılanan Vali Günaydın, sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile tanıştı ve futbolculara başarılar diledi. Günaydın, cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde sarı-kırmızılılara moral ziyareti gerçekleştirip başarılar diledi.

Vali Günaydın, ziyareti sırasında penaltı atışı da yaptı. Kaleci Muammer'in koruduğu kaleye penaltı atışı yapan Vali Günaydın, topu ağlarla buluşturdu.