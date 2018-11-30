Vali Günaydın Kocasinan İlçesi Mahalle Muhtarları İle Bir Araya Geldi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde Kocasinan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın, Kaymakam Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtar toplantılarını çok önemsediklerini ifade ederek, muhtarların mahallelerde kendilerinin elleri ayakları olduklarını söyledi.

Muhtarların tespit ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Vali Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşın talebinin süratli bir şekilde karşılanmasında sizin performansınız büyük önem arz ediyor. Sizler mahallelerinizdeki ihtiyaç sahiplerine ve toplumu ilgilendiren konuları iyi bilen insanlarsınız. Sizler bu olayları bizlere kısa sürede ilettiğiniz zaman bütün kurumlarımızla bu sorunları süratli bir şekilde çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

“İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Taleplerini Muhtarlarımızın Gidip Evlerinde Almalarını Bekliyoruz”

Vali Günaydın, konuşmasının devamında, kış ayının kendini hissettirdiği bugünlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini muhtarlarımızın gidip evlerinde almalarını beklediklerini ifade ederek, “Ola ki gelemeyen var, ola ki bu yolu bilmeyen var, bir mahcubiyet duyan var, bizim görevimiz gidip bu insanları bulmak ve ihtiyaçlarını karşılamak. Biz sıcacık evimizde otururken eğer bir vatandaşımızın sobası tütmüyorsa, bizim evimizde çorbamız kaynarken, bir vatandaşımızın evinde yiyecek bir ekmeği yoksa bu bizi derinden üzer.” ifadelerini kullandı.

“Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir.” hadisini hatırlatan Vali Günaydın, ihtiyaç sahibi bir kişi bile olsa bunu bulup ihtiyacını gidermenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

“Emniyet ve asayiş bizim için önceliklidir”

Vali Günaydın, konuşmasında mahallerdeki emniyet ve asayiş olaylarına da değinerek, bu konularda muhtarlarımıza önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Konuşmasının ardından, Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Günaydın, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.