Vali Günaydın KTO Başkanı Gülsoy'u ziyaret etti

Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'a iadeiziyarette bulundu. Ziyarette Vali Günaydın'a KTO çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Vali Günaydın Kayseri'nin ekonomisi ve istihdamı bakımından Kayseri Ticaret Odası'nın çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Başkan Gülsoy nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri ekonomisi ve KTO hakkında bilgiler verdi. KTO'nun 20 bine yakın üyesi ile Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy; “Üyelerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. İş dünyasını temsilen buradayız, sorunlara çözüm olma, Kayserimizi hak ettiği yerlere getirme, marka değerini artırma noktasında yerelde ve ulusalda kurum kuruluşlarla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Biz birlikten güç alınacağına inanıyoruz. Bu kapsamda sizin de desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyor, birlikte güzel işlere imza atmayı diliyoruz. Ayrıca iş dünyasının yanında olduğunuzu hissettirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Ticaretiyle ünlü Kayseri'nin gelişmişlik bakımdan oldukça iyi olduğunu belirten Vali Günaydın ise; “Hepimizin amacı uyumlu bir biçimde çalışarak Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini daha da artırmak Kayseri'yi mevcut durumundan daha da ileriye taşımaktır. Bu amaçla yaptığınız çalışmalarınızda sizleri destekliyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.