Vali Günaydın KYK'da Kalan Öğrencilerle İftar Açtı

Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencilerle bir araya gelerek, iftarlarını açtılar. İftardan önce yurtta kalan kız öğ-rencilerle sohbet eden Vali Günaydın, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar diledi.

Ramazan ayının ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Günaydın, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Kendi elleriyle öğrencilere yemek dağıtan Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, öğrenci-lerle aynı masada iftarlarını açtı. İftarın ardından öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Vali Günaydın, sorunların çözümü noktasında ilgili amirlere talimatlarını verdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin de bulunduğu iftar programında Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra yurttan ayrıldı.