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Vali Günaydın maçı Gazilerle birlikte izledi

19 Eylül Gaziler Günü’nde gazilere Kayserispor-Galatasaray maçını beraber izleme sözü veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maçı gazilerle birlikte izledi.

19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere Kayserispor-Galatasaray maçını beraber izleme sözü veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maçı gazilerle birlikte izledi.


19 Eylül Gaziler Günü kutlaması etkinliklerinde gazilerle yakından ilgilenen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, gazilere Kayserispor-Galatasaray maçını beraber izleme sözü verdi.


Vali Günaydın, verdiği sözü tutarak maçı gazilerle ve şehit yakınları ile beraber izledi.

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