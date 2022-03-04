Vali Günaydın: “Maske rahatlığını kapalı alanlarda devam ettirmemeliyiz"

Vali Günaydın yaptığı açıklamada, "Tedbir almakta fayda var. Vatandaşlarımız açık havada maskelerini çıkartabilirler. Ancak biz bu rahatlığı kapalı alanlarda devam ettirmemeliyiz. Biz araya geldiğimiz zaman sosyal mesafemiz ve havalandırmamız varsa elbette ki ‘maske çıkartılabilir' diyor uzmanlarımız ama yoğun olan kapalı alanlarda maske takmanın faydasının olacağını arkadaşlarımız ifade ettiler. Bizde uzmanlarımızın önerilerini dikkatle yapmak istiyoruz. Onun için kapalı alanlarda maskelerimizi çıkartmıyoruz.

Biz Kayseri olarak çok erken bir zamanda vatandaşlarımızın bu konudaki arzusu ve istekleri sonucunda aşı oranlarımızı belirtilen sürenin öncesinde yakaladık. Bu da toplumsal bağışıklığın oluşması anlamında son derece önemli bir husus. Biz Kayseri olarak toplumsal bağışıklık konusunda önemli mesafeler aldığımızı söyleyebiliriz. Ancak bu mesafeleri almamız, kazanımları elde etmemiz, kapalı alanlarda maskesiz ve kurallardan uzaklaşmamız anlamına gelmemelidir. Biz bu konuda tedbirlerimizi almaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında aşıya değinene Günaydın, "Aşı imkanımız çeşitlendi. Yerli ve milli aşımızın ilimizde yapılması hepimiz için gurur kaynağıdır. Hocalarımızı ve emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyoruz. Biz Kayseri'de de aşımızı kullanmaya başladık. Bu konuda vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri dahilinde bütün sağlık merkezlerimiz de bu aşıyı yapıyoruz. Aşı olmanın faydalarını zaten ifade ettik. ‘Aşı olun' diyoruz. Aşı olursanız toplumsal bağışıklığın daha ileri seviyelere çıkmasını katkı verirsiniz ve riski de kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Bu iş bu kadar basit" dedi.

Ali Göç - Mükremin Kaya