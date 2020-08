Vali Günaydın: “Maske takmak yoğun bakımda yatmaktan çok daha kolay”

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de yapılan denetimler kapsamında, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da AVM denetimi gerçekleştirdi. Vali Günaydın yaptığı açıklamada, “Denetimlerimiz vatandaşın duyarlılığını arttırmak için” dedi.

Virüsle mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini ve hayatın her alanında denetimlerin devam edeceğini söyleyen Vali Günaydın, “Hepimizin bildiği gibi, haftanın belirli günlerinde ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kayserimizde de yoğun denetimler oluyor. Bu denetimlere başta ben olmak üzere bütün kurum müdürlerimiz, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, vatandaşlarımız, muhtarlarımız olarak hepimiz bu denetimlerde bulunuyoruz. Memnuniyetle şunu ifade etmek isterim ki, birçok vatandaşımızla yaptığımız görüşmelerde gönüllü olarak kendilerinin de bu işin bir parçası olduklarını ifade ediyorlar. Zaten bunu sağladığımız müddetçe, virüsle mücadelede başarı elde ederiz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Amacımız kamuoyunun hassasiyetini ortaya koymak ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek. Bu virüsle mücadelemizde kesintiye ve duraksamaya yer yok. Aralıksız, kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde bu mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Sonuç alıncaya kadar bunu yapmak zorundayız. Bu sadece belirli kesimlerinde bu işi yapmasıyla olacak şey değil. Bir bütün olarak, hayatın her alanında denetimlerimizi yapmak zorundayız. Bugün de AVM'lere geldik ve diğer arkadaşlarımız da diğer alanlardaki denetimlerini devam ettiriyorlar” dedi.

‘Maske takmak yoğun bakımda yatmaktan daha kolay'

Vali Şehmus Günaydın, vatandaşların maske takmaktan kaçınmaması gerektiğin belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayreti var. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendilerinden ve ailelerinden fedakarlıkta bulunarak bu işi devam ettiriyorlar. Aylardır evine gitmeyen sağlık çalışanları var. Çocuklarını bir yakınına bırakıp da günlerce, aylarca çocuklarını göremeyen sağlık çalışanları var. Biz bunu ifade etmekten asla geri durmayacağız. Gelin hep beraber bu arkadaşlarımıza destek verelim. Bugün maske takmak çok zor değil. Yoğun bakımda yatan bir hastaya müdahale etmek çok zor ve riskli bir iş ve sağlık çalışanlarımız bunu yaparken bizler de çok basit olan maskeyi takmaktan itina etmeyelim. Bu arkadaşlarımıza haksızlık yapmış oluruz. Sosyal mesafemizi koruyalım, temizliğimize riayet edelim. Bunları yaptığımız zaman sağlık çalışanlarımızın da işini kolaylaştırmış oluruz. Bunu devam ettireceğiz. Durmak yok diyoruz çünkü bu mücadele ifade ettiğim gibi duraksamaya yer verecek bir durum değil.”