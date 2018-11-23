Vali Günaydın: “Öğretmenlik bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslektir”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Günaydın, mesajında şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 Yılından beri her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren, toplumları geleceğe taşıyıp, hızla değişen ve gelişen yeni dünya düzenine adapte olmamızda en büyük role sahip olan öğretmenlerimiz; tüm dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da saygın bir konuma sahiptir. Bu anlayış doğrultusunda gerek öğretmenlerimiz gerekse de öğretmenlerimizin yetiştirdiği bizler omuz omuza, geleceğimiz olan çocuklarımızı üreten, öğrenme yetenekleri gelişmiş, problem çözebilen, dünyayı yorumlayan ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”