Vali Günaydın: “Öğretmenlik gücünü sevgiden alan bir meslektir”

Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan bir meslek olduğunu ifade eden Vali Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmenlik' unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri her yıl 'Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin inşasında önemli görevler üstlenen öğretmenlerimize inancını ve güvenini 'Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır' sözleriyle ortaya koymuştur. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan bir meslektir. Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadırlar. Bizler de 'Bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum' anlayışıyla ülkemizde eğitim öğretim veren saygıdeğer öğretmenlerimizin dün olduğu gibi destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimize yön veren, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularla tebrik ediyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hain terör saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum.”